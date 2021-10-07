640 пачек сигарет в тайниках нашли псковские таможенники

15:07, 07 октября 2021, ПАИ

640 пачек белорусских сигарет, спрятанных в тайниках внутри автомобилей, нашли псковские таможенники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Так, на таможенном посту МАПП Убылинка таможенники нашли 500 пачек белорусских сигарет без маркировки, которые были спрятаны в переднем и заднем бампере автомобиля.

В этот же день на таможенном посту ЖДПП Посинь таможенники извлекли 140 пачек сигарет из технологических пустот над колесными парами цистерны.

Таможенники изъяли все найденные сигареты и направили их на товароведческую экспертизу. Возбуждены дела об административных правонарушениях.