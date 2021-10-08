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Общество

Жители Пскова могут помочь археологам на раскопе

9 октября жители Пскова могут помочь археологам на раскопе. В своем Instagram сотрудники Археологического центра Псковской области приглашают псковичей принять участие в исследовании культурного слоя города. Общий сбор в 9:00 на пересечении улиц Леона Поземского и Набат.

«Для совершеннолетних. Форма одежды - рабочая, не забудьте перчатки. О своем желании интересно провести выходной день отписывайтесь в комментариях к новости в Instagram или в нашей группе «ВКонтакте», - порекомендовали археологи.

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