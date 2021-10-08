Более 20 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

12:22, 08 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 20 566 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 октября в стране зафиксировано 936 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 27 246 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 8 октября в России выявлено 7 717 356 случаев заболевания коронавирусом, 6 819 796 человек выздоровело, 214 485 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 52 005 человек, 44 291 пациент выздоровел, 816 человек умерло.