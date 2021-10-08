Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит в администрации Псковской области 8 октября.
На заседании озвучивается информация о состоянии коечного фонда, количестве тяжёлых больных, ситуации с вакцинацией и наличием вакцины.
В рамках заседания также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ. В частности, планируется отменить дистанционное обучение в регионе и ввести QR-коды для посещения общественных пространств.
Псковское агентство информации ведёт прямую трансляцию мероприятия на своём сайте, YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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