Погоду предстоящей зимой предсказывали по сегодняшнему дню

11:01, 09 октября 2021, ПАИ

9 октября (26 сентября по старому стилю) в церковном календаре чтят память Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета, пишет calend.ru.

Согласно преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призвал Иисусом Христом в число его учеников. Братья, как и апостол Пётр, входили в число самых приближённых к Христу апостолов. Втроём они стали свидетелями воскрешения дочери Иаира, и только они видели Преображение.

Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери, Деве Марии. Своё прозвище Богослов он получил благодаря тому, что в своём Евангелии именовал Иисуса Христа Словом Божьим.

В этот день на Руси судили о предстоящей погоде. Если в этот день выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Если выпадал первый снег, когда на вишне нет листа, то ждали зиму в ближайшее время.

По листьям же гадали о зиме: если они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.