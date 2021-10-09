Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В семи регионах России запустят пилотный проект новой системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав России пересмотрели параметры оплаты труда медицинских работников, сообщили «Известия».

Ведомства предложили высчитывать размер заработной платы из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат.

В настоящий момент разрабатывается проект соответствующего постановления, который будет представлен на общественное обсуждение.

По проекту размер оклада будет рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности и коэффициента экономического развития региона. При этом размер заработной платы не должен быть ниже текущего.

Также министерства пересмотрели и согласовали единый перечень компенсационных выплат, в том числе предусматривающих доплату за работу в ночное время, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда. На таких же основаниях будут перечисляться и стимулирующие выплаты.

Инициатива призвана обновить систему оплаты труда медиков и источников повышения их заработных плат во избежание дефицита врачей в отдельных регионах страны и сделать начисление средств более прозрачным.

Пилотный проект запустят в семи регионах: Севастополе, Якутии, а также Омской, Тамбовской, Курганской, Белгородской и Оренбургской областях. Он стартует в ноябре 2021 года и продлится до марта 2022-го.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
Проголосовать >>>

09 октября 2021

В семи регионах России запустят пилотный проект новой системы оплаты труда медиков
09 октября 2021

Заражение коронавирусной инфекцией осенью считается наиболее опасным
09 октября 2021

Франция выступит за отмену смертной казни во всём мире
09 октября 2021

Картину Пабло Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн
09 октября 2021

Специалист: Около 50% пациентов с онкологией умирают от болезней сердца, вызванных лечением
09 октября 2021

До -2 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
09 октября 2021

«Псковская сводка», выпуск № 22
09 октября 2021

19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в эксплуатацию после ремонта

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...