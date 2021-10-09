В семи регионах России запустят пилотный проект новой системы оплаты труда медиков

19:28, 09 октября 2021, ПАИ

Минтруд и Минздрав России пересмотрели параметры оплаты труда медицинских работников, сообщили «Известия».

Ведомства предложили высчитывать размер заработной платы из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат.

В настоящий момент разрабатывается проект соответствующего постановления, который будет представлен на общественное обсуждение.

По проекту размер оклада будет рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности и коэффициента экономического развития региона. При этом размер заработной платы не должен быть ниже текущего.

Также министерства пересмотрели и согласовали единый перечень компенсационных выплат, в том числе предусматривающих доплату за работу в ночное время, в особых климатических условиях, за работу с вредными и опасными условиями труда. На таких же основаниях будут перечисляться и стимулирующие выплаты.

Инициатива призвана обновить систему оплаты труда медиков и источников повышения их заработных плат во избежание дефицита врачей в отдельных регионах страны и сделать начисление средств более прозрачным.

Пилотный проект запустят в семи регионах: Севастополе, Якутии, а также Омской, Тамбовской, Курганской, Белгородской и Оренбургской областях. Он стартует в ноябре 2021 года и продлится до марта 2022-го.