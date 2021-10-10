Минпросвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей

18:12, 10 октября 2021, ПАИ

Министерство просвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей, пишет ТАСС.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что для начала необходимо посмотреть, как введение «Пушкинской карты» заработает для школьников, потому что здесь есть и технологические вопросы. Однако он не исключил, что для учителей также появится такая возможность.

По словам Кравцова, реализация инициативы требует дополнительных затрат.