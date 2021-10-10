Минпросвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей
Министерство просвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей, пишет ТАСС.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что для начала необходимо посмотреть, как введение «Пушкинской карты» заработает для школьников, потому что здесь есть и технологические вопросы. Однако он не исключил, что для учителей также появится такая возможность.
По словам Кравцова, реализация инициативы требует дополнительных затрат.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Одобряете ли вы введение QR-кода для посещения баров, ресторанов и концертов?
10 октября 2021
Российские учёные разработали технологию получения продуктов из стволовых клеток млекопитающих
10 октября 2021
Минпросвещения РФ рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей