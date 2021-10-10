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Общество

В телесериале «Властелин колец» появятся хоббиты разных рас

В телесериале «Властелин колец» от компании Amazon будут представлены более разнообразные хоббиты. Об этом сообщил участник проекта, британский актер Ленни Генри в прямом эфире шоу BBC Radio 4 today.

Актер отметил, что сериал является приквелом к эпохе, которая представлена в фильме. Речь идет о ранних днях Шира и мира (автора «Хоббита», трилогии «Властелин колец») Толкиена, «поэтому мы коренное население этой земли, мы хоббиты, но нас называют мохноногами. Мы многокультурные, мы племя, а не раса, поэтому мы черные, азиаты и коричневые, у нас даже маори есть», – рассказал Генри.

Кроме того, в сериале сценаристы сделали особый акцент на женщинах-героях. Актер уточнил, что они будут людьми, а не хоббитами.

Подобные нововведения Генри объяснил тем, что события в сериале происходят за 1 тыс. лет до знакомой зрителям истории хоббита из Шира Фродо Бэггинса. Именно поэтому в новой версии «Властелина колец» будут показаны виды, которые до этого не встречались в фильме.

Сериал должен выйти на стриминговой платформе в 2021 году.

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