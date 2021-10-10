Страховщики поделились реальными историями мошенничества с целью получения выплаты

21:02, 10 октября 2021, ПАИ

Недобросовестные попытки получения возмещения в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, сообщили РИА Новости со ссылкой на экспертов страховой компании «Согласие».

Специалисты рассказали, на какие обманы идут страхователи. Сотрудники департамента безопасности «Согласия» лично столкнулись с такой проблемой, предотвратив мошенничество на сумму 52 миллиона рублей.

По их словам, в компанию обратился владелец магазина меховых изделий и оформил договор страхования на дорогостоящий товар. После заключения договора бизнесмен сообщил о страховом случае: из-за ремонтных работ в торговом центре, где располагался меховой бутик, шубы получили загрязнения, потеряли товарный вид и оказались непригодными к продаже. В ходе служебного расследования сотрудникам департамента безопасности удалось выяснить, что товар пострадал до заключения договора страхования.

Но это не все варианты мошенничества! Еще один клиент страховой компании «Согласие» сообщил о хищении застрахованного груза – 20,9 тонны семян белой горчицы. Неизвестные злоумышленники обманули сотрудника компании-страхователя, представившись представителями организации-грузоперевозчика, и ввели в заблуждение неосведомленного об их планах водителя. Горчица была получена на складе в Татарстане и начала путешествие по стране.

Как отметили в страховой компании, преступники сообщили водителю, что весь груз нужно доставить на склад в Воронежской области. Между тем, реальным местом назначения был Брянск. Расплатившись с водителем за перевозку, похитители присвоили груз. Сотрудники департамента безопасности выяснили, где разгружали горчицу и на каком складе, принадлежащем местному предпринимателю, хранились мешки, похожие на похищенные.

К месту обнаружения были вызваны сотрудники полиции и представитель клиента, который опознал имущество. В результате совместной работы сотрудников полиции Воронежской области и департамента безопасности похищенная горчица была возвращена владельцу. Операция заняла около трех недель.