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Биолог назвал простой способ выбрать хурму

У спелой, невяжущей хурмы в мякоти коричневые прожилки, а на её кожице должны быть сухие «песочные» полоски, также важны цвет и форма плодов, сообщило РИА Новости со ссылкой на узбекского биолога и агронома Фархода Валиева.

Биолог назвал самый простой способ выбрать хурму: надо сковырнуть кожуру у основания плода и посмотреть, есть ли в мякоти коричневатые прожилки. Именно они указывают на то, что хурма спелая и уже не вяжет, отмечает специалист.

Признаком зрелости, заявил эксперт, также считаются сухие «песочные» полоски на кожице плода. Если же покупателю нужны более развёрнутые характеристики, то необходимо сначала обратить внимание на цвет, форму и плотность этих ягод.

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