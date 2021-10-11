Более 238 млн человек заразились COVID-19 в мире

09:58, 11 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрирован 238 662 741 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 867 528 человек. Количество выздоровевших – 215 860 204.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 204 373. В этой стране от коронавируса умерло 733 575 человек, выздоровело – 34 664 963.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 775 365 человек, 6 858 119 пациентов выздоровело, 216 415 – умерло.