Почти треть россиян готовы перерабатывать и отказаться от выходных ради повышения

10:12, 11 октября 2021, ПАИ

Сервис Работа.ру провел исследования и выяснил, конкурируют ли россияне за повышение и поощряет ли начальство соперничество среди сотрудников. В исследовании приняли участие пять тысяч пользователей Работа.ру, сообщили в пресс-службе сервиса.

Большинство опрошенных (60%) не готовы к решительным действиям ради повышения или одобрения руководства. Однако 28% участников исследования отметили, что готовы задерживаться или работать по выходным. Еще 11% респондентов рассказали, что могли бы переехать в другой город, если пообещают повышение.

7% готовы проводить свободное время со своим руководителем, а 4% будут терпеть грубое отношение ради карьерного роста. Распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, а мешать работе конкурентов — 1%.

Кроме того, 16% участников опроса рассказали, что хотя бы раз конкурировали с другими сотрудниками ради внимания своего руководства. 9% работников таким образом показывают, что достойны большего, а 7% опрошенных считают, что конкуренция — дополнительная мотивация работать лучше.

6% респондентов подчеркнули, что руководитель иногда сам подталкивает их к соперничеству. При этом 19% уверены, что в их коллективе нет места для конкуренции, а 58% опрошенных стараются качественно выполнять свои обязанности и не считают своих коллег соперниками.

39% респондентов рассказали, что их руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Около четверти (22%) ответили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате. 12% опрошенных указали, что их поощряют словесно.

2% россиян рассказали, что работодатель дарил подарки в качестве поощрения, а 3% получали дополнительные выходные. Большую часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.

88% опрошенных отметили, что не прибегают к нечестным методам борьбы с коллегами-конкурентами. 10% респондентов рассказали, что их самих подставляли ради повышения. Только 2% респондентов признались, что им приходилось «подсиживать» своих коллег.