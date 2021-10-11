В Москве открыли пункты бесплатного тестирования на коронавирус

10:38, 11 октября 2021, ПАИ

С 11 октября в Москве можно бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, сообщает РИА новости.

Провериться на наличие заболевания можно в десяти общественных местах и десяти столичных МФЦ. Пройти тестированиес могут все желающие, для этого нужно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении для детей.

«Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях», — отметила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она добавила, что положительный экспресс-тест не будет считаться подтверждением заболевания. В случае такого результата у пациентов на месте бесплатно возьмут мазок на ПЦР. До получения анализов нужно будет оставаться дома.