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Студентов ПсковГУ, занявших призовые места в федеральном конкурсе, наградят в Конгресс-центре ТПП РФ в Москве

Студенты Института права, экономики и управления ПсковГУ Софья Андреева («Менеджмент») и Татьяна Гурская («Экономика») заняли призовые места на федеральном уровне I Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Награждение победителей пройдет 17-18 октября в Конгресс-центре ТПП РФ в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В федеральном конкурсе приняли участие 14 эссе студентов Псковского государственного университета, в каждой работе авторы представили свои размышления о том, каким должен быть предприниматель, чему можно научиться у предпринимателей, оставивших след в истории, что нужно для прорыва на международный рынок, что значит социальная ответственность предпринимателя, затрагивались и другие темы.

Жюри конкурса, которое возглавил председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов, высоко оценило четыре работы студентов псковского вуза. Второе место за эссе «Виктор Сапрыкин и компания «Барьер» - как чистая вода позволяет создать успешный бизнес» завоевала Татьяна Гурская (научный руководитель - доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Виктория Гусарова), бронза - у Софьи Андреевой (эссе «Развитие бизнеса на территории сельских поселений», научный руководитель - доцент кафедры управления и административного права Татьяна Красева). Медали имени А.И. Абрикосова удостоилась студентка Елизавета Федорова, спецприз присужден Ангелине Шелепневой.

По мнению президента РСПП Александра Шохина, конкурс по истории российского предпринимательства и оценка наследия выдающихся российских предпринимателей должны сыграть роль в формировании позитивного образа предпринимательства. Он подчеркнул, что не все работы носили описательный характер, и особенно отметил ценность работ, в которых авторы провели системный анализ.

«Смотрели на источники, на способность студентов, бакалавров, магистров работать с архивными материалами, местной земской тогда еще статистикой, - сказал Александр Шохин, говоря о критериях оценки работ. Президент РСПП также высказал надежду, что даже не прошедшие отбор участники не бросят на полдороге свои исследования, а, опираясь на проделанную работу, будут двигаться дальше».

В официальной церемонии награждения примут участие победители среди студентов и преподавателей вузов из регионов РФ, а также партнеры конкурса, в числе которых - заместитель министра экономического развития РФ Т. А. Илюшникова и директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России Д. В. Аширов, представители ТПП, ИРИ РАН, Сбербанка.

По словам четверокурсницы ПсковГУ Татьяны Гурской, опыт участия в конкурсе подобного масштаба стал для нее первым.

«Преподаватели предложили нам попробовать свои силы, - рассказала она. - Тема бизнеса мне близка: в дальнейшем я бы хотела стать предпринимателем. Когда я выбирала тематику, представитель компании «Барьер» заинтересовал меня больше всего. От поездки в Москву я жду ярких впечатлений и новых знакомств: организаторы приготовили торжественную церемонию награждения и интересную культурно-просветительную программу».

По результатам мероприятия Псковский государственный университет вошел в топ-10 лучших вузов в области популяризации наследия выдающихся предпринимателей России. В конкурсе приняли участие 150 вузов из 62 регионов РФ, было подано более 800 работ студентов и преподавателей вузов по различным номинациям.

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