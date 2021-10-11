Почти 562 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

13:20, 11 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 155 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 561 736, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 52 691 человек, 44 965 пациентов выздоровело, 832 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.