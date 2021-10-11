Порядок подключения дачных участков к электросетям упрощён в России

14:04, 11 октября 2021, ПАИ

Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что по существующим правилам сетевые компании ведут ветку до границы садоводства, а дальше дачники сами нанимают электриков, чтобы дотянуть провода к своему участку. «Правительством подготовлен проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников», - отметил Мишустин.

По его словам, теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение 30 дней.

«Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более прозрачные и понятные правила», - добавил Мишустин.