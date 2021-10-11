Улицу Некрасова в Великих Луках закроют для транспорта 12 октября

15:45, 11 октября 2021, ПАИ

12 октября с 8:00 до 19:00 в Великих Луках будет временно закрыта для движения транспорта улица Некрасова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта будет временно ограничено в связи с проведением работ по прокладке подземного газопровода к жилому дому, расположенному примерно в 25 метрах в северо-западном направлении от дома № 9 на улице Пионерской.

В качестве объезда рекомендуется использовать проспекты Октябрьский и Ленина, улицы Пионерскую, Пушкина, Карла Либкнехта.