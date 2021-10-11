200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области

16:41, 11 октября 2021, ПАИ

Из здания администрации Псковской области эвакуируют людей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев прокомментировал ПАИ ситуацию: «Ничего серьезного. В одном из электрощитков произошло короткое замыкание, было локальное возгорание, которое тут же устранили. Пожарный расчёт приехал оперативно».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области ПАИ сообщили, что из здания администрации Псковской области эвакуировали 200 человек.

Вызов поступил в МЧС в 16:02. В здании областной администрации произошло короткое замыкание в электрощитке в коридоре на третьем этаже здания. Задымление за пределы щитка не вышло, уточнили в пресс-службе.