200 человек эвакуировали из здания администрации Псковской области
Из здания администрации Псковской области эвакуируют людей, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев прокомментировал ПАИ ситуацию: «Ничего серьезного. В одном из электрощитков произошло короткое замыкание, было локальное возгорание, которое тут же устранили. Пожарный расчёт приехал оперативно».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области ПАИ сообщили, что из здания администрации Псковской области эвакуировали 200 человек.
Вызов поступил в МЧС в 16:02. В здании областной администрации произошло короткое замыкание в электрощитке в коридоре на третьем этаже здания. Задымление за пределы щитка не вышло, уточнили в пресс-службе.
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