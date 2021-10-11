Очные занятия в псковском «Кванториуме» возобновляются с 12 октября

17:12, 11 октября 2021, ПАИ

С 12 октября в детском технопарке «Кванториум Псков» возобновляются очные занятия. Об этом сообщается в группе «Детский технопарк «Кванториум» в социальной сети «Вконтакте».

При этом будут соблюдаться требования: в одной аудитории будет находиться группа не более 10 человек. Если обучающихся будет больше, то они будут рассажены по разным аудиториям и помещениям.

Посетители клуба должны соблюдать социальную дистанцию, чаще обрабатывать и мыть руки, носить защитные маски в коридорах «Кванториума» и на территории «Простории».

Если по каким-то причинам ученик не может посетить занятие, следует заранее предупредить педагога или администратора.