Фотофакт. 90-летня гдовичка села за руль мотоцикла
К 90-летней Зинаиде Андреевой приехал внук Толик. Гдовичка вспомнила, как гоняла на мопеде и мотоцикле в молодые годы. Работала она ветврачом, поэтому такой вид транспорта очень облегчал передвижения по району, сообщила газета «Гдовская заря».
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