Мужчина пытался украсть алкоголь из магазина в Пскове

11:55, 12 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 октября в 12:28 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 45-летнего гражданина, который пронёс через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

В этот же день в 18:30 в магазине на улице Советской сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Оба подозреваемых переданы сотрудникам полиции.