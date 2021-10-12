Укравшие металлические листы двое великолучан отправятся на исправительные работы

12:03, 12 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках двух местных жителей приговорили к исправительным работам за кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

В начале мая 2021 года двое молодых парней, находящихся на огороженной неохраняемой территории, украли металлические листы от сборного гаража на общую сумму около 20 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Каждому из преступников назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.