Псковичей призывают внимательнее оплачивать квитанции за услугу по обращению с ТКО

14:19, 12 октября 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» просит псковичей внимательнее оплачивать квитанции за услугу по обращению с ТКО, сообщили в пресс-службе компании.

В квитанциях за сентябрь некоторые пользователи в графе «Получатель платежа» вместо ООО «Экопром» увидели АО «ПКС» и реквизиты ПКС. В компании отметили, что произошла техническая ошибка, которая уже была устранена. Новые квитанции выпущены и отправлены жильцам.

Регоператор приносит псковичам извинения за возникшие неудобства и просит быть внимательными при оплате квитанций и оплачивать их по реквизитам ООО «Экопром» или дождаться получения новых квитанций, где указаны правильные реквизиты компании.