Успешно борющиеся с COVID-19 регионы могут получить гранты на здравоохранение
Регионы, которые успешно борются с коронавирусом, получат гранты на развитие здравоохранения, пишет РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления регионам грантов, которые будут определяться на основании конкурсного отбора. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Первый конкурс планируют провести в ноябре.
Роспотребнадзор разрабатывает критерии для претендентов на звание территории, свободной от COVID-19, которые могут получать гранты. В критерии войдут показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.
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