Успешно борющиеся с COVID-19 регионы могут получить гранты на здравоохранение

15:16, 12 октября 2021, ПАИ

Регионы, которые успешно борются с коронавирусом, получат гранты на развитие здравоохранения, пишет РИА Новости.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления регионам грантов, которые будут определяться на основании конкурсного отбора. Число победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Первый конкурс планируют провести в ноябре.

Роспотребнадзор разрабатывает критерии для претендентов на звание территории, свободной от COVID-19, которые могут получать гранты. В критерии войдут показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.



