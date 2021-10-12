Субсидию за трудоустройство безработных граждан могут получить работодатели в Псковской области

15:52, 12 октября 2021, ПАИ

В Псковской области работодатели могут получить субсидию за трудоустройство безработных граждан. Эта норма закреплена законодательно. С 5 октября вступили в силу изменения в программе субсидирования найма безработных. Если прежде соискатели работы должны были зарегистрироваться в службах занятости до конца 2020 года, то теперь условия распространяются и на тех, кто зарегистрировался до 1 августа 2021 года.

Как отметили в комитете по труду и занятости Псковской области, речь идет о постановлении правительства от 13.03.2021 года за № 362. Изменения расширили и категории граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию. Теперь это не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лица, освобожденные из мест лишения свободы. Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии продлили до 15 декабря текущего года.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Кстати, сделать это можно даже дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». В профильном комитете добавили, что после этого потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно — через систему «Соцстрах».

Программа субсидирования найма безработных граждан действует с марта 2021 года и будет действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

По данной программе в Пыталовском районе трудоустроены восемь безработных граждан — все они приняты на предприятие «Торрос».

«О программе нам рассказали в Центре занятости, - рассказал руководитель компании Сергей Агапов. - Потом уже поискали информацию в интернете. Субсидия предоставляется за вновь принятых сотрудников на работу. Государство компенсирует пенсионные и страховые выплаты компании за трудоустроенного гражданина. Мы представляем, какая примерно сумма будет, но точно уже узнаем в конце года».

По словам Сергея Агапова, составить документы для оформления субсидии не составило труда, процесс не занимает много времени. «С начала 2021 года всего на работу нами было принято 29 человек. Из них под критерии программы подошли 8 человек», - добавил собеседник.

«Требований к работодателю, естественно, больше, чем к трудоустроенному. Это государственные, бюджетные деньги, и нужно проверить множество данных, чтобы понять, кому они будут перечислены. Несмотря на большой перечень вопросов, самому работодателю не нужно предоставлять никаких справок и отчетов. Только заявление в электронном виде в Фонд социального страхования, где идут полные проверки. Предусмотрен и другой вариант: представить отчет по истечении нескольких месяцев и получить всю сумму разом», - отметила начальник отдела трудоустройства и специальных программ комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева.

Елена Иманаева