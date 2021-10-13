Ремонт улицы Чехова завершился в Пскове

11:04, 13 октября 2021, ПАИ

Завершены ремонтные работы на участке от улицы Розы Люксембург до дома № 31 на улице Красноармейской в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В рамках работ подрядчик демонтировал старый бортовой камень, отфрезеровал изношенное асфальтобетонное покрытие, произвел замену колодцев и люков. Установлен новый бортовой камень, уложено два слоя асфальта на проезжей части, заасфальтированы пешеходные дорожки, а также благоустроена зеленая зона. Всего было отремонтировано свыше 400 метров дорожного полотна.

Кроме того, отремонтированы проезд от улицы Народной до дома № 31 на улице Красноармейской и парковка возле дома № 1а на улице Чехова.

Заказчиком работ выступило Управление городского хозяйства Администрации города Пскова. Ремонт осуществлялся в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».