Около 500 килограммов белорусских яблок и картофеля не пропустили через границу в Псковской области

11:52, 13 октября 2021, ПАИ

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пунктах карантина растений «Долосцы» и «Лобок» в Псковской области запретили ввоз партий свежего продовольственного картофеля и яблок общим весом 465 килограммов, партию везли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на партии овощей и фруктов не были представлены фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие безопасность и полное соответствие товара фитосанитарным требованиям. Кроме того, на упаковках и мешках с товарами отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране её происхождения и стране-импортёре.

Ввоз почти полтонны картофеля и яблок на территорию Российской Федерации запрещен, выданы предписания о возврате грузов в Республику Беларусь. По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, пояснили в ведомстве.