Наталья Поклонская назначена послом в Кабо-Верде

12:35, 13 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Посол назвала новое назначение большой честью и гордостью. «Я благодарна нашему президенту, и я буду делать всё, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, на достойном уровне представлять нашу страну в Кабо-Верде. Я прошла курсы, обучение, стажировку в МИД. Наши дипломаты – высококлассные специалисты, я поражаюсь их навыкам, стараюсь перенять опыт. Но в дипломатии по-другому, нужна выдержка», – отметила Наталья Поклонская.

Отметим, что Наталья Поклонская стала третьей женщиной-послом России. Кроме неё российские интересы представляют Людмила Воробьева в Индонезии и Элеонора Митрофанова в Болгарии.