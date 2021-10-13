У беременных псковичек «огромные объёмы поражения лёгких» - Повторейко

12:46, 13 октября 2021, ПАИ

У беременных псковичек «огромные объёмы поражения лёгких», заявила на пресс-конференции13 октября в медиацентре Псковского агентства информации главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Четвертая волна коронавируса затронула категории граждан, которые в прошлые волны «берегло». Беременные - огромные объемы повреждения. Недавно были принятый преждевременные роды на 32-й неделе. У матери 100% поражения легких, боремся за ее жизнь. Родилась девочка, 1,5 кг. Ее передали в детскую больницу, малышка с положительной динамикой», - уточнила врач.

«Четвертая волна иная, другая совсем. Дельта-штамм принес еще и лихорадку, пациенты в основном неблагоприятные», - добавила Повторейко.