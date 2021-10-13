Заморозки до -1 градуса ожидаются в Псковской области в ночь на 14 октября
14 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 0-5 метров в секунду. Температура по области: ночью -1…+4 градуса, днем +6…+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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