34 объявленных в федеральный розыск гражданина задержали в Псковской области за 9 месяцев

14:20, 13 октября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года судебные приставы по ОУПДС структурных подразделений УФССП России по Псковской области задержали 34 человека, находящихся в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что из них 26 человек были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести и 8 человек за совершение преступлений средней тяжести. Граждане были задержаны в рамках оказания содействия органам внутренних дел по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.

«Во время занятий изучаются как фотографии, так и места возможного пребывания находящихся в розыске лиц. Кроме того, у каждого судебного пристава по ОУПДС при себе всегда имеется список разыскиваемых граждан. После установления личности и сверки паспортных данных с данными в отношении лица, скрывающегося от правоохранительных органов, гражданин задерживается и незамедлительно передаётся сотрудникам правопорядка», - отметил врио начальника отделения организации установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области Алексей Безнос.

Всего в 2021 году судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области оказали содействие в розыске 65 граждан (34 из них в федеральном розыске).