Владимир Путин: Россия может выйти на рекордный рост ВВП по итогам 2021 года

17:01, 13 октября 2021, ПАИ

По итогам нынешнего года Россия может выйти на серьёзный и даже рекордный рост экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», пишет газета «Известия».

«У нас цены на газ внутри России для бытовых потребителей, по-моему, 64 доллара за тысячу кубов. Для промышленных – 64. Посмотрите, это же не 1 200, как в Европе на споте. Но зато вся экономика работает ритмично. Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный на самом деле. Есть проблемы свои, но это создает условия для стабильного развития. И для людей тоже создает определенные условия, для того чтобы планировать свою жизнь», – отметил глава государства.