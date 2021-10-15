ФОТОФАКТ: Соблюдение противоковидных мер проверяют в Пскове
15 октября в Пскове проходит рейд по соблюдению противоковидных мер. В мероприятии участвуют представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области совместно с полицией. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Рейд проходит на остановке «Детский парк». Пассажиров без масок, выходящих из автобусов, встречают полицейские и представители комитета, составляют на нарушителей протоколы.
Протоколы направляют в суд, где далее будет приниматься решение, вынести нарушителю предупреждение или наложить штраф.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
15 октября 2021
Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Аржаникова за большой вклад в развитие сферы занятости населения Псковской области