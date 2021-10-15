Облачная погода и небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября
16 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — +6 до +11.
Атмосферное давление низкое.
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