Облачная погода и небольшой дождь ожидается в Псковской области 16 октября

13:10, 15 октября 2021, ПАИ

16 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — +6 до +11.

Атмосферное давление низкое.