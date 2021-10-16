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Общество

До 11 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 октября

16 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем — +6 до +11.

Атмосферное давление низкое.

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