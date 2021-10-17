Ерофеев день: что можно и нельзя делать 17 октября

12:46, 17 октября 2021, ПАИ

18 октября отмечается память священномученика Иерофея, который в Афинах в I веке. Об этом сообщает calend.ru.

В христианство Иерофея вместе с Дионисием Ареопагитом, память которого совершается накануне, обратил апостол Павел. Он же посвятил Иерофея, который был тогда членом афинского ареопага, в сан епископа. По преданию, епископы Иерофей и Дионисий присутствовали при погребении Девы Марии. Святой погиб от рук язычников, он вошёл в историю как мученик.

На Руси замечали, что «с Ерофея холода сильнее». Мужчины были уверены, что «на Ерофея один «ерофеич» душу греет». Так называли крепкую настойку на душистых травах. Традиционно этот напиток делали из мяты, аниса, зверобоя, душицы, тимьяна, донника, майорана, тысячелистника и полыни. Травы заливали водкой и оставляли на 10–12 дней в теплом месте. Считалось, что такая настойка вызывает аппетит и лечит некоторые недуги.

В народе верили, что на Ерофея (Иерофея) по лесам ходят лешие, громко кричат, хлопают в ладоши и хохочут. Такое «веселье» продолжается до следующего утра: с первыми петухами лесной дух проваливается сквозь землю, чтобы вновь выскочить на поверхность весной. В этот день в лес старались не ходить, даже в случае крайней нужды.