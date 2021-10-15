Центр «Мой бизнес» поддерживает самозанятых псковичей

16:24, 15 октября 2021, ПАИ

В рамках национального проекта Центр «Мой бизнес» поддерживает не только субъекты МСП, но и самозанятых граждан.

Для самозанятых продолжили цикл практических тренингов, который завершится в ноябре итоговой конференцией.

Директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова отметила, что уже 24 самозанятых гражданина получили поддержку по финансированию услуг маркетинга.

«Также для самозанятых «Мой бизнес» предлагает специальный уникальный продукт - льготный микрозаём до 500 000 рублей, под ставку от 1% до 3% годовых», - добавила Анастасия Иванова.

По всем вопросам поддержки можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу: Псков, улица Гоголя, 14, по телефону 8(8112) 331-337 или на сайт https://msp60.ru/