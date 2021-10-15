Псковичей предупреждают об изменении графика работы пункта вакцинации в «Империале»

17:54, 15 октября 2021, ПАИ

В псковском «Империале» изменится график работы пункта вакцинации, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

В настоящее время пункт вакцинации работает ежедневно, включая выходные дни, с 10:00 до 20:00.

С 17 октября часы работы пункта вакцинации по воскресеньям с 10:00 до 15:00, в остальные дни, с понедельника по субботу, – с 10:00 до 20:00.

Мобильный ФАП, который в настоящее время работает на площадке магазина «Семейный магнит» на Запсковье, продолжит работу по графику ежедневно до 31 октября, включая выходные дни с 09:00 до 14:00.