Учащийся Великолукской школы искусств взял гран-при международного конкурса в Париже
Учащийся Великолукской школы искусств, композитор и пианист Елисей Альт получил гран-при Первого международного конкурса музыкально-художественного творчества «Stellar Odyssey», сообщает пресс-служба администрации Псковской области. В мероприятии, которое прошло в Париже (Франция), юноша выступал в номинации «Конкурс молодых композиторов и бардов».
Эксперты конкурса отметили у юноши высокий потенциал для сочинения оркестровой музыки, а также то, что он отлично управляет жанровым стилем и разработкой фортепианной техники.
Ранее, в сентябре текущего года, Елисей Альт признан лауреатом первой степени международного конкурса «Turgenev Summer Fest» в Москве в номинации «Инструментальное исполнительство и международного конкурса «Петровский Парадиз» в Санкт-Петербурге в номинации «Конкурс молодых композиторов».
Елисей Альт обучается в 8-м классе Великолукской школы искусств под руководством Ирины Насридиновой. Юный композитор – победитель и призер многочисленных региональных, российских и международных творческих конкурсов. Он также является автором детских музальных сборников сочинений для фортепиано.
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Учащийся Великолукской школы искусств взял гран-при международного конкурса в Париже
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