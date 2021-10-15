Учащийся Великолукской школы искусств взял гран-при международного конкурса в Париже

22:12, 15 октября 2021, ПАИ

Учащийся Великолукской школы искусств, композитор и пианист Елисей Альт получил гран-при Первого международного конкурса музыкально-художественного творчества «Stellar Odyssey», сообщает пресс-служба администрации Псковской области. В мероприятии, которое прошло в Париже (Франция), юноша выступал в номинации «Конкурс молодых композиторов и бардов».



Эксперты конкурса отметили у юноши высокий потенциал для сочинения оркестровой музыки, а также то, что он отлично управляет жанровым стилем и разработкой фортепианной техники.

Ранее, в сентябре текущего года, Елисей Альт признан лауреатом первой степени международного конкурса «Turgenev Summer Fest» в Москве в номинации «Инструментальное исполнительство и международного конкурса «Петровский Парадиз» в Санкт-Петербурге в номинации «Конкурс молодых композиторов».

Елисей Альт обучается в 8-м классе Великолукской школы искусств под руководством Ирины Насридиновой. Юный композитор – победитель и призер многочисленных региональных, российских и международных творческих конкурсов. Он также является автором детских музальных сборников сочинений для фортепиано.