ПсковГУ проводит «Ночь науки»
В Псковском государственном университете на базе Института математического моделирования и игропрактики проходит «Ночь науки», сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении.
Мероприятие проводится в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, в котором принимает участие 80 регионов нашей страны. Открытие программы состоялось в актовом зале ПсковГУ. После торжественной части студентам-первокурсникам предстоит побывать на пяти научных площадках: «Астрономия: телескопы и звезды», «Опыты с жидким азотом», «Леттеринг и каллиграфия», «Физика вокруг нас», «Увидеть невидимое! Тайны рентгеновской диагностики».
Мероприятие завершилось в 23:00.
Отметим, по причине необходимости соблюдения эпидемиологических требований Роспотребнадзора, в мероприятиях принимают участие студенты-первокурсники Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.
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