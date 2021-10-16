ПсковГУ проводит «Ночь науки»

00:52, 16 октября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете на базе Института математического моделирования и игропрактики проходит «Ночь науки», сообщили Псковскому агентству информации в учебном заведении.



Мероприятие проводится в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+, в котором принимает участие 80 регионов нашей страны. Открытие программы состоялось в актовом зале ПсковГУ. После торжественной части студентам-первокурсникам предстоит побывать на пяти научных площадках: «Астрономия: телескопы и звезды», «Опыты с жидким азотом», «Леттеринг и каллиграфия», «Физика вокруг нас», «Увидеть невидимое! Тайны рентгеновской диагностики».

Мероприятие завершилось в 23:00.

Отметим, по причине необходимости соблюдения эпидемиологических требований Роспотребнадзора, в мероприятиях принимают участие студенты-первокурсники Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ.