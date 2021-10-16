Руководитель танцевальной студии «Вектор» Виктор Путятин пострадал в ДТП в Великолукском районе

15:15, 16 октября 2021, ПАИ

В результате ДТП, которое произошло 16 октября в Великолукском районе на трассе А122, пострадал известный великолукский хореограф, руководитель танцевальной студии «Вектор» Виктор Путятин. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

По информации из собственных источников издания, сейчас Виктор Путятин находится в реанимации.

Также в этом ДТП пострадала 10-летняя ученица Виктора Путятина. Вместе с родителями и педагогом девочка ехала на состязания по танцам.

Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.