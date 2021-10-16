Мужчина пострадал в ДТП на трассе Р-56

19:31, 16 октября 2021, ПАИ

Авария произошла на трассе Р-56 на 214 км в сторону Порхова, за деревней Дигонец, передает корреспондент Псковского агентства информации

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, из-за чего допустил опрокидывание и столкновение с препятствием.

В результате ДТП пострадал мужчина 64 лет. Пострадавший госпитализирован с травмами в областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.