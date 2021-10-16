Мужчина пострадал в ДТП на трассе Р-56
Авария произошла на трассе Р-56 на 214 км в сторону Порхова, за деревней Дигонец, передает корреспондент Псковского агентства информации
По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, из-за чего допустил опрокидывание и столкновение с препятствием.
В результате ДТП пострадал мужчина 64 лет. Пострадавший госпитализирован с травмами в областную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи.
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