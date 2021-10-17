Учёные выяснили: грецкие орехи улучшают общее состояние здоровья

21:15, 17 октября 2021, ПАИ

На основе наблюдений за 34 тысячами добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет учёные пришли к выводу, что грецкие орехи помогают сбросить лишний вес и улучшают общее состояние здоровья. Об этом пишет портал Med-heal.

Результаты исследования показали, что употребление грецких орехов помогает замедлить процесс старения за счёт содержания в них большого количества омега-3 кислот. Кроме того, эти микроэлементы также препятствуют воспалительным процессам.

Такие свойства были выявлены не только у грецких орехов, но и у арахиса.