Учёные выяснили: грецкие орехи улучшают общее состояние здоровья
На основе наблюдений за 34 тысячами добровольцев в возрасте от 50 до 60 лет учёные пришли к выводу, что грецкие орехи помогают сбросить лишний вес и улучшают общее состояние здоровья. Об этом пишет портал Med-heal.
Результаты исследования показали, что употребление грецких орехов помогает замедлить процесс старения за счёт содержания в них большого количества омега-3 кислот. Кроме того, эти микроэлементы также препятствуют воспалительным процессам.
Такие свойства были выявлены не только у грецких орехов, но и у арахиса.
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