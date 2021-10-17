Великолучанин осужден за кражу куртки

22:26, 17 октября 2021, ПАИ

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего великолучанина, сообщили в прокуратуре города.

По предоставленной информации, мировым судьей судебного участка №40 г. Великие Луки Псковской области осужден мужчина, совершивший кражу куртки из магазина.

Так, в феврале 2021 года великолучанин, находясь в примерочной магазина одежды, надел на себя куртку, поверх которой надел принадлежащую ему куртку, и покинул магазин, не заплатив за товар.

Приговором Мирового судьи судебного участка №40 г.Великие Луки мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.