Эксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать доллар

22:43, 17 октября 2021, ПАИ

Эксперт рассказал россиянам, когда лучше всего продавать и покупать доллар, сообщает НСН.

Независимый аналитик Богдан Зварич отметил особенности текущей ситуации на валютном рынке на фоне укрепления рубля.

Он подчеркнул, что не стоит покупать доллар в ближайшее время, поскольку положительная динамика основных экспортируемых Россией товаров подталкивает национальную валюту вверх, а американскую — вниз.

Эксперт добавил, что сейчас достаточно высокий уровень цен на нефть и металлы. Ожидание поступления валютной выручки оказывает давление на курс доллара и евро. Кроме того, у рубля есть потенциал для дальнейшего укрепления, поскольку текущий курс национальной валюты не соответствует уровню нефтяных цен.