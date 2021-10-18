Ученые нашли способ предсказать смерть от коронавируса по пульсу

08:20, 18 октября 2021, ПАИ

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов, госпитализированных с COVID-19, может служить маркером более высокого риска летального исхода, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования ученых из Италии и Великобритании.

Вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Для молодого и среднего возраста норма составляет 5,5-8 м/с. С возрастом скорость пульсовой волны увеличивается. Благодаря учету скорости пульсовой волны точность прогноза выросла с 76,4 до 84,5%, указано в исследовании.

Участниками исследования стал 1671 человек. 737 из них попали в больницы Ньюкасла и Пизы с диагнозом COVID-19. 184 человека скончались в течение 28 дней после госпитализации. Скорость пульсовой волны у больных коронавирусом выше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с. У погибших от коронавируса показатель был выше, чем у выживших после болезни, также на 1,89 м/с. По расчетам ученых, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с повышает шансы на летальный исход на 14%.

Этот показатель отражает состояние сосудов, на которые влияют артериальное давление и возраст. А старость и гипертония – основные факторы риска при COVID-19.