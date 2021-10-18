С 26 октября банки начнут подключать карту «Мир» к Google Pay

08:50, 18 октября 2021, ПАИ

Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay с 26 октября. О планах по интеграции функционала заявили в МКБ, ВТБ, ПСБ, «Дом.рф», «Ренессанс Кредите», «Хоум Кредите» и Почта Банке, пишет газета «Известия».

Сроки подключения технологии в каждой кредитной организации индивидуальные.

Руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур отметил, что за год доля платежей с помощью смартфонов среди клиентов ПСБ увеличилась более чем в 1,5 раза.

В конце апреля 2021 года кредитные организации смогли подключить карты «Мир» к Apple Pay. 20 июля сервис стал доступен клиентам восьми банков. Также нацкарту к смартфону можно подвязать с помощью Mir.Pay или Samsung Pay.