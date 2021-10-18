До +9 градусов ожидается в Псковской области 18 октября
18 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Псковский гидрометцентр.
Днём в большинстве районов небольшой дождь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура по области днём от +4 до +9 градусов.
В Пскове днём небольшой дождь, ночью без существенных осадков, температура днём от +7 до +9. В Великих Луках небольшой дождь, температура днём от +7 до +9.
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