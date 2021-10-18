До +9 градусов ожидается в Псковской области 18 октября

10:37, 18 октября 2021, ПАИ

18 октября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Псковский гидрометцентр.

Днём в большинстве районов небольшой дождь. Ветер западных направлений, умеренный. Температура по области днём от +4 до +9 градусов.

В Пскове днём небольшой дождь, ночью без существенных осадков, температура днём от +7 до +9. В Великих Луках небольшой дождь, температура днём от +7 до +9.