Двух мужчин под наркотическим опьянением задержали в Пскове

10:54, 18 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники задержали двух граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД при проведении профилактических мероприятий на территории города Пскова задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения.

Мужчин привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.