Двух мужчин под наркотическим опьянением задержали в Пскове
В Пскове сотрудники задержали двух граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области совместно с оперативниками УКОН регионального УМВД при проведении профилактических мероприятий на территории города Пскова задержали двоих мужчин с признаками наркотического опьянения.
Мужчин привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
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