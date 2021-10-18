Более 218 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:36, 18 октября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 18 октября в мире зарегистрировано 241 504 038 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 4 914 586 человек. Количество выздоровевших – 218 749 711.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 45 792 532. В этой стране от коронавируса умерло 744 546 человек, выздоровело – 35 374 595.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 7 992 687 человек, 7 000 624 пациента выздоровело, 223 312 – умерло.